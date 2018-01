В Австралии в разгар лета пошел снег

В Австралии неожиданно выпал снег несмотря на то, что в Южном полушарии сейчас лето. Всего неделю назад в стране зафиксирован температурный рекорд – 47 градусов в тени.

За последние дни температура аномально снизилась почти до нуля градусов.

Австралийцы снимали необычную погоду на свои смартфоны, как за одну ночь юг страны был покрыт снежинками.

While most of the Australia is going through hot summer, the highest mountain range in Australia “The Australian Alps” experienced summer snow at #Hotham today. pic.twitter.com/jSQkGwNJUr