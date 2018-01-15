В МИД перечислили опасные для украинцев страны

В Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев не посещать ряд опасных стран. Об этом у себя в Twitter сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц.

"Еще раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хотя и делают невозможное", – подчеркнул он.

Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе, як у цьому лівійському випадку https://t.co/62iPueldt6 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 14 січня 2018 р.

Напомним, Министерство иностранных дел предостерегает от поездок в Россию в связи с "систематическими провокациями российских спецслужб".

Источник: korrespondent.net