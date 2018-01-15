15 января 2018, понедельник, 11:57
-7°C
Завтра -6°C
-7°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,42
15. 01. 2018

В Индонезии в здании биржи обвалился целый этаж

В Джакарте обрушился второй этаж здания Индонезийской фондовой биржи, сообщает Reuters.

В связи с инцидентом, около десятка человек получили ранения.

"Второй этаж здания рухнул", — сообщил личный помощник директора биржи Тито Сулистио, который находился в это время в здании.

Очевидцы сообщают, что около десяти раненых были эвакуированы на носилках. Здание оцеплено полицией.

Напомним, 30 ноября,в аннексированной Керчи обрушилось одно из зданий Государственного морского технологического университета.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты чего грустишь?

- У меня кошелек украли…

- В милицию ходил?

- Ходил. Не они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.