В Индонезии в здании биржи обвалился целый этаж

В Джакарте обрушился второй этаж здания Индонезийской фондовой биржи, сообщает Reuters.

В связи с инцидентом, около десятка человек получили ранения.

"Второй этаж здания рухнул", — сообщил личный помощник директора биржи Тито Сулистио, который находился в это время в здании.

Очевидцы сообщают, что около десяти раненых были эвакуированы на носилках. Здание оцеплено полицией.

Напомним, 30 ноября,в аннексированной Керчи обрушилось одно из зданий Государственного морского технологического университета.

Источник: korrespondent.net