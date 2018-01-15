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15. 01. 2018

Резня в пермской школе: стали известны подробности инцидента

Резня в школе в Перми (Россия) началась с конфликта двух учеников прямо на уроке. Об этом сообщили в понедельник, 15 января, в региональном управлении Следственного комитета, сообщает РИА Новости.

Правоохранители сообщают, в школе прямо во время урока произошла драка между двумя учениками. Причина конфликта — личная неприязнь. Их пытались разнять другие ученики и учительница.

"Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением … ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения", - сообщили в СК.

Cмотрите фотогалерею: Резня в пермской школе: стали известны подробности инцидента

Всего в инциденте пострадали одиннадцать учеников и учительница. Из школы эвакуировали почти 700 детей, уроки отменили.

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках, вооруженные ножами напали на школу. Версия о "нападении неизвестных в масках" – не подтвердилась.

Источник: korrespondent.net

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