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15. 01. 2018

Из-за теракта в Багдаде погибли 25 человек

В центре иракской столице Багдаде в понедельник, 15 января, террорист-смертник совершил взрыв, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, ранения получили 63 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Ирака, сообщает Reuters.

"Министерство внутренних дел Ирака заявило, что в понедельник в центре Багдада были убиты по меньшей мере 16 человек и 65 человек ранены", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, количество жертв может возрасти.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, жертвами теракта в мечети на севере Синайского полуострова в Египте стали 305 человек. 

Источник: korrespondent.net

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