15 января 2018, понедельник, 11:48
-7°C
Завтра -6°C
-7°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,42
15. 01. 2018

Из Чехии депортируют активистку Femen, которая набросилась на Земана

Активистку движения Femen Ангелину Диаш, которая бросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, признали виновной в уголовном преступлении. Об этом Европейской правде сообщили чешские журналисты, следящие за процессом.

Украинку судили по обвинению в хулиганстве – ей присудили 3 месяца тюрьмы с испытательным сроком 1 год. Также Диаш должна покинуть страну.

Кроме условного срока, для активистки вынесен запрет на въезд в Чехию (фактически – в Шенгенскую зону) сроком на 1 год.

В свою очередь издание Aktualne подтверждает, что приговор по уголовному делу вынесен, но не уточняет статью уголовного кодекса. По словам адвоката украинки, она признала приговор, потому что хочет вернуться домой, хотя и "считает себя невиновной".

Напомним, Диаш провела свою акцию 12 января.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ты чего грустишь?

- У меня кошелек украли…

- В милицию ходил?

- Ходил. Не они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.