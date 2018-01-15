Розенблат пожаловался на Украину в ЕСПЧ

Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката Розенблата Алексея Шевчука.

По его словам, суд уже получил обращение.

"Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушением регламента Верховного Рады до легализации ручным судьей венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", – сообщил Шевчук.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в Житомирской области. В причастности к организации схемы подозревают нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Розенблата и Полякова 11 июля. Нардепы отвергают все обвинения.

Источник: korrespondent.net