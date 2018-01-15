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15. 01. 2018

Экс-премьер Румынии получил сербское гражданство

Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта получил сербское гражданство, которое он считает "почетным". "Я с 2016 года являюсь почетным советником президента Вучича (сербского президента Александара Вучича) и поддерживаю партнерство между Сербией и Румынией и интеграцию Сербии в ЕС. Я получил, как и другие люди, это почетное гражданство", – цитирует Понту AGERPRES.

Понта возглавлял правительство Румынии с 2010 по 2015 год. Он ушел в отставку после массовых антиправительственных протестов из-за пожара в ночном клубе Бухареста, в котором погибли 64 человека.

В настоящее время Понта является членом нижней палаты парламента Румынии и главой парламентской комиссии по европейским делам.

Источник: korrespondent.net

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