Будапештский меморандум. Как РФ "уважает" Украину

Россия уважает территориальную целостность Украины, но в границах, сложившихся после аннексии Крыма, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

При этом Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума, подчеркнув, что он предусматривал "ненападение на Украину с использованием ядерного оружия".

Накануне первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе между Россией и Украиной, поскольку в документе говорится о признании Крыма украинским.

Корреспондент.net разбирался, что в России говорят после неожиданного предложения российского президента Владимира Путина вернуть корабли из Крыма Украине.

Лавров уважил украинскую целостность

На пресс-конференции по итогам деятельности МИД России Лавров рассказал об отношении российских властей к Украине.

По его словам, РФ "продолжает уважать" территориальную целостность Украины. Однако российское уважение целостности распространяется на границы Украины после аннексии Крыма, пояснил министр.

Лавров утверждает, что согласно Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году, было решено, что Украина отказывается от советского ядерного оружия, а США, Великобритания и Россия "гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины".

Он подчеркнул, что Россия "так и не применила, и не угрожала Украине" ядерными ударами, поэтому Будапештский меморандум "не был нарушен".

При этом Лавров обвинил Украину в нарушении меморандума. Он заявил, что события, последовавшие после Евромайдана, стали "грубейшим нарушением отдельного украинского заявления, в котором Киев брал на себя обязательства не поощрять расистские, неонацистские тенденции".

Российский министр также подчеркнул, что Россия "политически заинтересована в выполнении минских соглашений без каких-либо изъятий".

Такая позиция, пояснил Лавров, сочетается с линией РФ на "полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в ее нынешних границах", которые сложились после референдума в Крыму весной 2014 года, проведенного "в полном соответствии с международным правом".

В Будапештском меморандуме ядерное оружие только в последнем пункте

25 декабря 1991 года первый советский президент Михаил Горбачев сложил свои полномочия и на следующий день была принята декларация о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

В 1994 году Украина согласилась отказаться от ядерного оружия в обмен на обязательства России, США и Британии "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". Документ получил название Будапештский меморандум, в который вошли еще четыре пункта.

После аннексии Крыма Украина и западные страны обвиняют Россию в нарушении Будапештского меморандума, на что Кремль ранее отвечал, что этот документ не распространяется на новую украинскую власть.

Путин объясняет это тем, что после Евромайдана, который в Украине называют революцией, на украинской территории образовалось новое государство.

Напомним, что согласно меморандуму, США, Россия и Великобритания подтвердили Украине свое обязательство:

1. Уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ.

2. Воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины и никогда не применять никакие вооружения против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом ООН.

3. В соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной ее суверенных прав и таким образом обеспечить себе какие бы то ни было преимущества.

4. Добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

5. Не применять ядерное оружие против Украины как государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием или связанным с ним союзным соглашением.

В 2016 году американский сенатор Ричард Лугар, сыгравший значительную роль в том, что Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, дал обширное интервью Голосу Америки, в котором рассказал о последних днях СССР и Будапештском меморандуме.

Он рассказал, что Будапештский меморандум не дает гарантий, а в США о нем сразу забыли.

Разорвать дружбу с Украиной

Лаврову на пресс-конференции был задан вопрос, будут ли внесены изменения в Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года, где Россия в том числе обязуется уважать ее территориальную целостность. Отметим, что этот договор необходимо будет вскоре продлевать.

Министр ответил, что вопрос юридических формулировок нового договора касается в первую очередь юристов.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе между Россией и Украиной, поскольку в документе говорится о признании Крыма украинским.

"Политически я считаю, что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины, которая сложилась после волеизъявления жителей Крыма и его воссоединения с Россией", - сказал он.

При этом Лавров назвал неактуальным вопрос о денонсации Договора о дружбе, подчеркнув, что это дело юристов.

Российский министр заявил, что сейчас главной для него темой на этом направлении является уклонение Киева от выполнения минских договоренностей.

Лавров подчеркнул, что Запад "ошибочно" рассматривает Украину как краеугольный камень в противостоянии с Россией и призвал западных партнеров сосредоточиться на выполнении Киевом минских соглашений.

Добрая воля Путина

11 января на встрече с представителями российских СМИ Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли, авиатехнику и бронетехнику из Крыма.

Путин также заявил о готовности пригласить украинских военных в Крым, чтобы они забрали корабли и участвовали в процессе утилизации боеприпасов, принадлежащих Украине.

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Кроме того, российский лидер назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной "ненормальной" и выразил надежду, что в будущем они будут нормализованы.

"Абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - подчеркнул Путин.

Отметим, что о "братском, едином народе" президент России говорит практически на каждом подобном выступлении.

12 января Песков пояснил, что значит заявление Путина. По его словам, предложение передать военную технику из аннексированного Крыма Украине - это "жест доброй воли", чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины.

"Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", - сказал он.

На своей пресс-конференции Лавров подчеркнул, что передавать Киеву оставленные в Крыму оружие и технику Россия начала еще весной 2014. Однако этот процесс остановился после начала АТО в Донбассе, когда власти Украины "назвали террористами тех, кто никогда на них не нападал".

Он пояснил, что решение о приостановке передачи было принято в связи с потенциальным использованием оружия "против людей, которые категорически отвергли антигосударственный переворот со стороны тех, кто предал анафеме русский язык, кто заявил, что надо русских изгнать из Крыма".

Подробнее об этом читайте в статье Добрый Путин. РФ отдает Украине корабли из Крыма

Источник: korrespondent.net