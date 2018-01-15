Журналиста RT не пустили на брифинг к Макрону

Журналиста телеканала Russia Today France не пустили в Елисейский дворец, где проходил брифинг пресс-секретаря французского президента Эммануэля Макрона. Как сообщается на сайте канала, утром 15 января планировался брифинг, посвященный поездке Макрона в Кале.

По словам журналиста, он прибыл в Елисейский дворец, однако после предъявления пресс-карты ему отказали в возможности посетить брифинг. "Я предъявил свою пресс-карту, меня спросили, в каком СМИ я работаю. И когда я ответил, что в RT, мне сказали, что я не журналист, а для того, чтобы пройти, необходимо быть журналистом", – отметил журналист.

При этом, по его словам, на брифинг пустили журналистов, которые аккредитованы не были.

На телеканале также отметили, что 11 января команда французского президента не разрешили присутствовать на саммите в Риме съемочной группе RT.

"Заявка на аккредитацию была подана и принята, однако по прибытии группы в Италию пресс-служба Елисейского дворца перестала отвечать журналистам. Команда Эммануэля Макрона при этом не объяснила причин подобного решения", – добавили на телеканале.

Ранее французские общественные деятели написали открытое письмо, в котором попросили главу Высшего совета по аудиовизуальным средствам Оливье Шрамека отозвать лицензию у телеканала RT France "во имя сохранения гражданского мира".

Источник: korrespondent.net