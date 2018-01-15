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15. 01. 2018

КНДР отправит на Олимпиаду оркестр из 140 музыкантов

КНДР по итогам переговоров с Южной Кореей одобрила план гастролей оркестра из 140 музыкантов во время Олимпийских игр в Пхенчхане 9-25 февраля. Об этом сообщил южнокорейский телеканал YTN.

"Стороны планируют обсудить на дальнейших переговорах детали (поездки), включая место, условия выступления и другие вопросы", – говорится в сообщении.

В южнокорейском министерстве по делам объединения отметили, что северокорейские артисты должны будут выступить в Сеуле и в городе Каннын, который также примет соревнования Олимпиады.

Если выступление северокорейских музыкантов состоится, то оно станет первым подобным мероприятием на территории Южной Кореи с 2002 года.

На 20 января запланировано отдельное совещание Международного олимпийского комитета (МОК) с представителями национальных олимпийских комитетов Южной Корни и КНДР.

Как сообщал Корреспондент.net, 9 января КНДР и Южная Корея провели переговоры о возможностях улучшения отношений в различных сферах, в том числе и о приезде северокорейской команды в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.

Источник: korrespondent.net

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