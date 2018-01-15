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15. 01. 2018

В ЕС появилась группа по борьбе с фейковыми новостями

В Европейском Союзе собрали команду специалистов, которая будет противодействовать фейковой информации в СМИ. Первая встреча группы прошла в понедельник, 15 января, сообщает Радио Свобода.

Группа считает своей задачей внести вклад в разработку стратегии ЕС по борьбе с феноменом “фейковых новостей”, которая должна быть представлена в конце апреля.

Представитель Евросоюза по цифровой экономике Мария Габриэль объявила прием заявлений на участие в группе в ноябре 2017 года и выбрала 40 человек из 300 претендентов.

Габриэль заявила, что фейковые новости распространяются с тревожной скоростью, которая угрожает репутации средств массовой информации и благосостоянию демократических стран, что может подорвать демократические ценности. Она призвала разработать подходы для выявления и ограничения распространения новостей.

“Мы должны обеспечить доверие к источникам информации”, — заявила она.

Группу возглавляет Мадлен Де Кок Бунинг, профессор Утрехтского университета в Нидерландах, которая специализируется в области интеллектуальной собственности, авторского права и законодательства о средствах массовой информации.

В группу также входят представители таких медиакомпаний, как AFP и ARD, а также интернет-фирмы, такие как Facebook, Google и Twitter.

Как сообщалось, Европарламент обсудит российскую пропаганду.

Ранее ЕС впервые заложил в бюджет средства на борьбу пропагандой.

Источник: korrespondent.net

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