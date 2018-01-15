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15. 01. 2018

СМИ: Российские чиновники отмыли в Испании 30 млн евро

Испания начинает расследование сообщений о том, что российские официальные лица отмыли 30 млн евро, сообщаетEUobserver. По предварительной информации, похищенные деньги отмывались через страну ЕС в рамках более широкого мошенничества, обнародованного позже российским информатором Сергеем Магнитским.

Новое расследование на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США должен возглавить прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делами против русской мафии в стране.

Ранее Франция обвинила сенатора РФ Сулеймана Керимова в отмывании денег.

Источник: korrespondent.net

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