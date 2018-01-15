В Грузии убит экс-комадующий Нацгвардии

Бывший командующий Национальной гвардией Грузии, экс-депутат парламента, бригадный генерал в отставке Самсон Кутателадзе в понедельник, 15 января, был найден мертвым в городе Рустави. О этом сообщает Грузия Онлайн.

Кутателадзе после отставки занимался предпринимательской деятельностью и был одним из владельцев так называемого Стамбульского рынка. Тело убитого нашли охранники рынка. Кутателадзе скончался от нескольких пулевых ранений.

Сотрудники рынка, в том числе и его дольщики, заявили, что Кутателадзе не имел ни с кем открытых конфликтов.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на британском острове Гернси сожгли в автомобиле литовца Мика Альпса, который помогал украинским военным и воевал в составе 8-го батальона Украинской добровольческой армии.

Источник: korrespondent.net