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15. 01. 2018

В США поезд метро сошел с рельсов, люди шли пешком по тоннелю

В метрополитене Вашингтона в понедельник, 15 января, поезд с пассажирами сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Укринформ.

Авария произошла около 6:30 утра понедельника на красной ветке метро в центре столицы, возле станции Farragut North. Поезд остановился в тоннеле, вследствие чего пассажирам пришлось преодолевать около 600 метров до ближайшей станции. В это время на отдельном участке метрополитена было отключено напряжение.

"Спасатели Вашингтона успешно эвакуировали всех пассажиров из поезда, сошедшего с рельсов, и провели оценку обстановки, когда прибыли на платформу. Никто не сообщил о травме", - отметили в Департаменте пожарной службы и чрезвычайных ситуаций.

Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.

Инцидент хоть и состоялся в понедельник, впрочем, людей в метро было намного меньше, чем обычно, поскольку в этот день американцы отмечают федеральный праздник – День Мартина Лютера Кинга. Тем не менее, для поддержания графика своевременной доставки пассажиров, местные власти запустили дополнительные автобусные сообщения по отключенной линии метро.

Photos from derailment. #wmata pic.twitter.com/32lCVealVO

— Unsuck DC Metro (@unsuckdcmetro) 15 января 2018 г.

Как сообщалось, во Франции 40 хулиганов разгромили поезд.

Ранее на Закарпатье сошел с рельсов грузовой поезд.

Источник: korrespondent.net

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