В Германии на треть увеличат спецназ полиции

Федеральная полиция Германии планирует увеличить численность спецподразделения GSG-9. Об этом сообщил командир спецназа Жером Фукс.

По его словам, планируется также создание второго места базирования, которое будет находиться в Берлине.

"Если вспомнить похожие теракты в Европе, то выходит, что зачастую они совершались в столицах", – пояснил Фукс. Он уточнил, что окончательное решение по поводу второго места дислокации еще не принято, но, вероятно, оно будет находится в районе Шпандау.

В настоящее время GSG-9 дислоцируется в Санкт-Августине под Бонном (Северный Рейн – Вестфалия).

Фукс не стал рассказывать подробнее о численном увеличении спецподразделения из соображений безопасности, отметив только, что участвовать в конкурсе на новые должности смогут только полицейские. "Подходящие кадры – сложная задача для GSG-9", – отметил командир.

Подразделение GSG-9 появилось в 1972 году после нападения палестинских террористов на израильскую команду во время Олимпийских игр в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильтян и один сотрудник полиции. С тех пор GSG-9 провело 1900 операций.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2017 года три основные спецслужбы Германии потребовали расширения полномочий, а также увеличения финансирования.

Ранее немецкие спецслужбы обиделись на канцлера Ангелу Меркель. По данным СМИ, она как минимум дважды, игнорируя немецкую разведку, обращалась за данными о террористических угрозах к спецслужбам Великобритании.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net