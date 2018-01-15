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15. 01. 2018

В Донецке появились наклейки о Стусе

В Донецке неизвестные расклеили по городу наклейки с изображением фрагментов барельефа Василию Стусу на одном из корпусов Донецкого национального университета, уничтоженного ДНР в 2015 году. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Донбас.Реалии со ссылкой на местных жителей.

Как сообщается, наклейки появились на площади Ленина, проспекте Ильича, улице Артема, а также на здании филологического факультета ДонНУ и памятнике Архистратигу Михаилу.

Напомним, в мае 2015 года во временно оккупированном Донецке боевики демонтировали барельеф украинскому правозащитнику и поэту Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета.

Cмотрите фотогалерею: В Донецке появились наклейки о Стусе

В 2016 году Донецкий национальный университет, переведенный в Винницу, был назван именем Василия Стуса.

Ранее в ДНР появились проукраинские листовки, посвященные трагедии в Волновахе.

Источник: korrespondent.net

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