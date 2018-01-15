В Донецке неизвестные расклеили по городу наклейки с изображением фрагментов барельефа Василию Стусу на одном из корпусов Донецкого национального университета, уничтоженного ДНР в 2015 году. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Донбас.Реалии со ссылкой на местных жителей.
Как сообщается, наклейки появились на площади Ленина, проспекте Ильича, улице Артема, а также на здании филологического факультета ДонНУ и памятнике Архистратигу Михаилу.
Напомним, в мае 2015 года во временно оккупированном Донецке боевики демонтировали барельеф украинскому правозащитнику и поэту Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета.
Cмотрите фотогалерею: В Донецке появились наклейки о Стусе
В 2016 году Донецкий национальный университет, переведенный в Винницу, был назван именем Василия Стуса.
Ранее в ДНР появились проукраинские листовки, посвященные трагедии в Волновахе.
Источник: korrespondent.net