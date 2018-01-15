Марчук: Лавров нагло обманывает

Согласно тексту Будапештского меморандума, его подписанты обязываются не применять против Украины не только ядерное оружие, но и какое-либо другое.

Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, бывший премьер-министр, экс-министр обороны и экс-секретарь СНБО Евгений Марчук, комментируя советующее заявление главы МИД РФ Сергей Лаврова.

"Загляните в текст Будапештского меморандума и прочитайте только статью №2 этого документа, где говорится, что подписанты "подтверждают свои обязательства (именно обязательства) ... что никакое (! – то есть не только ядерное) их оружие никогда (!) не будет использоваться против Украины", – написал Марчук на своей странице в Facebook.

По его мнению, Лавров "просто нагло обманывает, журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста".

Напомним, 15 января Сергей Лавров сказал, что Россия не нарушила Будапештский меморандум, так как не применяла против Украины ядерное оружие.

Более того, Лавров отметил, что Украина параллельно с Будапештским меморандумом якобы взяла на себя в отдельном заявлении обязательства не "поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана, было грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей".

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Источник: korrespondent.net