В центре Кабула упали две ракеты

В дипломатическом районе столицы Афганистана Кабуле взорвались две ракеты. Об этом сообщает Tolo News.

По информации агентства, ракеты упали недалеко от посольства Канады сразу после отъезда делегации Совета безопасности ООН. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Во время визита дипломатов в Кабуле были перекрыты основные автодороги в целях безопасности. Район Вазир Акбар-Ха, где упали ракеты, был закрыт во время пребывания членов Совбеза ООН.

В свою Нindustan Тіmеѕ сообщает, что одна из ракет попала в здание посольства Индии в Кабуле, причинив ему незначительный ущерб. Никто из сотрудников не пострадал.

Пока ни одна из террористических группировок в Афганистане не взяла на себя ответственность за ракетную атаку.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее движение Талибан обстреляло аэропорт Кабула, в который прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек Йенс Столтенберг. На территории аэропорта и в его окрестностях упали от 20 до 30 ракет. В результате этой атаки никто не пострадал.

Источник: korrespondent.net