16 января 2018, вторник, 00:00
-7°C
Завтра -1°C
-7°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
15. 01. 2018

В центре Кабула упали две ракеты

В дипломатическом районе столицы Афганистана Кабуле взорвались две ракеты. Об этом сообщает Tolo News.

По информации агентства, ракеты упали недалеко от посольства Канады сразу после отъезда делегации Совета безопасности ООН. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Во время визита дипломатов в Кабуле были перекрыты основные автодороги в целях безопасности. Район Вазир Акбар-Ха, где упали ракеты, был закрыт во время пребывания членов Совбеза ООН.

В свою Нindustan Тіmеѕ сообщает, что одна из ракет попала в здание посольства Индии в Кабуле, причинив ему незначительный ущерб. Никто из сотрудников не пострадал.

Пока ни одна из террористических группировок в Афганистане не взяла на себя ответственность за ракетную атаку.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее движение Талибан обстреляло аэропорт Кабула, в который прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек Йенс Столтенберг. На территории аэропорта и в его окрестностях упали от 20 до 30 ракет. В результате этой атаки никто не пострадал.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты чего грустишь?

- У меня кошелек украли…

- В милицию ходил?

- Ходил. Не они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.