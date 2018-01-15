16 января 2018, вторник, 00:04
-7°C
Завтра -1°C
-7°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
15. 01. 2018

В Запорожской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В городе Васильевка Запорожской области в жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека, сообщает ГСЧС.

"15 января в 18:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о взрыве в одноэтажном жилом доме на двух хозяев по улице Молодежная в городе Васильевка Васильевского района", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в доме произошел взрыв газовой смеси, в результате чего возник пожар на площади 50 квадратных метров. В частности, горела крыша дома.

В центральную больницу города доставили 13-летнего ребенка и его 57-летнюю бабушку. Пожар был ликвидирован в 19:45.

Причина происшествия выясняется.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в селе Бузовка Черкасской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали два человека. Спасатели выяснили, что житель дома при помощи газового баллона пытался разжечь котел отопления, но допустил утечку газа.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты чего грустишь?

- У меня кошелек украли…

- В милицию ходил?

- Ходил. Не они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.