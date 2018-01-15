Самолет США провел разведку возле Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил многочасовой разведывательный полет у побережья аннексированного Крыма, а также Краснодарского края РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

"Морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS156, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вначале совершил подлет к побережью Краснодарского края и курсировал в районе Новороссийска и Анапы", – говорится в сообщении.

Затем, пролетев в обратном направлении вдоль всего южного побережья Крыма, американский морской разведчик длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к нему на расстояние приблизительно 40 км. После чего он продолжил полет над акваторией Черного моря вблизи западной оконечности полуострова.

При этом при полете вблизи побережья Poseidon снижался до восьми тысяч метров.

С начала года это уже, по меньшей мере, шестой полет американских разведывательных самолетов вблизи российских границ на Черном море.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 января тяжелый беспилотник Global Hawk и Poseidon ВМС США несколько часов курсировали вдоль всего побережья Крыма на Черном море.

Источник: korrespondent.net