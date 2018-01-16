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16. 01. 2018

В Румынии ушел в отставку второй за полгода премьер

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил о своей отставке, передает РИА Новости.

На официальном сайте правительства страны сообщается, что заявление Тудосе будет передано на подпись президенту страны Клаусу Йоханнису в течение вторника, 16 января.

Ранее вечером 15 января исполком Социал-демократической партии на заседании принял решение о лишении премьера Румынии политической поддержки. За отставку Тудосе проголосовали 57 членов исполкома из 60. Сам премьер сообщил после этого журналистам, что "уходит с поднятой головой".

Отмечается, что спор между лидером социал-демократов Ливиу Драгня и премьером разгорелся на фоне скандала вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан, отставки которой требовал Тудосе, а Драгня, в свою очередь, выступил против этого увольнения.

Напомним, это вторая за последний год отставка премьера в Румынии. В середине 2017 года пост главы правительства вынужден был покинуть Сорин Гриндяну, после того как румынский парламент проголосовал за вотум недоверия его Кабмину.

Источник: korrespondent.net

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