В Ливии атаковали аэропорт, не менее 20 жертв

Вооруженная группировка напала в понедельник, 15 января, на международный аэропорт Митига в столице Ливии, его работа временно прекращена, передает РИА Новости.
Отмечается, что нападение велось с использованием разных видов оружия. По данным СМИ, людей внутри здания удалось эвакуировать, однако не менее 20 человек погибли и еще 60 получили ранения.
К настоящему моменту атака отражена. По имеющимся данным, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству нацсогласия в Триполи. На аэропорт напала группировка Аль-Бакара, к которой присоединились бежавшие с востока страны радикалы.
В бой с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование Специальные силы сдерживания.
По данным Reuters, вооруженное формирование напало на аэропорт, пытаясь таким образом устроить побег из расположенной рядом с аэропортом тюрьмы боевиков. Во время столкновения боевиков были повреждены немколько самолетов.
Напомним, правительство нацсогласия Ливии, сформированное в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, не смогло заручиться поддержкой властей на востоке страны и национальной армии, поэтому вынуждено сотрудничать с различными местными вооруженными формированиями.
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Источник: korrespondent.net
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