В США мать убила детей, а затем покончила с собой

В Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, затем покончила с собой, сообщает телеканал WKRN.
В субботу, 13 января, полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей недалеко от ее дома. По данным следствия, смерть наступила в результате самоубийства − женщина спрыгнула с моста.
Затем сотрудники приехали домой к семье, где обнаружили тела семилетнего сына и трехлетней дочери женщины, которые были сильно избиты.
Причина инцидента до сих пор не известна, однако правоохранители установили что их убила мать.
Police identify children, mother in Charlotte double murder-suicidehttps://t.co/jqi1rFxtKx— WKRN (@WKRN) 14 января 2018 г.
В США мужчина расстрелял свою семью и совершил самоубийство
Напомним, в новогоднюю ночь 16-летний подросток из Нью-Джерси застрелил своих родителей, сестру и друга семьи, который гостил в доме.
Источник: korrespondent.net
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