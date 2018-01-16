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16. 01. 2018

В США мать убила детей, а затем покончила с собой

В Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, затем покончила с собой, сообщает телеканал WKRN.

В субботу, 13 января, полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей недалеко от ее дома. По данным следствия, смерть наступила в результате самоубийства − женщина спрыгнула с моста.

Затем сотрудники приехали домой к семье, где обнаружили тела семилетнего сына и трехлетней дочери женщины, которые были сильно избиты.

Причина инцидента до сих пор не известна, однако правоохранители установили что их убила мать.

Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.
 

Police identify children, mother in Charlotte double murder-suicidehttps://t.co/jqi1rFxtKx

— WKRN (@WKRN) 14 января 2018 г.
 

В США мужчина расстрелял свою семью и совершил самоубийство

Напомним, в новогоднюю ночь 16-летний подросток из Нью-Джерси застрелил своих родителей, сестру и друга семьи, который гостил в доме.

Источник: korrespondent.net

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