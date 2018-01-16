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16. 01. 2018

Взрыв дома в Бельгии: до 20 человек пострадали

 
В столице Бельгии в жилом доме произошел взрыв, пишет The Independent.
 
Отмечается, что сильный взрыв произошел в итальянском ресторане в районе Паарденмаркт, где проживает много студентов. В результате инцидента могли пострадать до 20 людей, один дом практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.
 
Причиной взрыва могла стать утечка газа, версию теракта исключили.
 
По последним данным полиции, пострадали 14 человек, из них один находится в критическом состоянии. 
 
Спасатели извлекли из-под завалов четыре человека, еще как минимум трое сумели сообщить, что находятся под обломками.
 
На месте происшествия работают полиция и спасатели.

Explosie #Paardenmarkt - voorlopige balans slachtoffers: 14 gewonden, waarvan 5 ernstig verwond en 1 persoon in kritieke toestand. 8 personen werden lichtgewond. pic.twitter.com/UNMySfC7Bo

— Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 16 января 2018 г.
 
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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