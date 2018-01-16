В США советуют готовить похорон до визита в КНДР

Госдепартамент США предупредил американцев об опасности поездок в Северную Корею на своем официальном сайте.



Ведомство призывает граждан США воздержаться от поездок в КНДР в связи с высокой степенью угрозы быть арестованным. Кроме того, дипломаты напоминают, что американцы не могут посетить Северную Корею без специального разрешения Госдепа.

Отмечается, что США не смогут оказать экстренную помощь американцам, пребывающим в КНДР, так как стороны не имеют дипломатических и консульских связей.

В Госдепе подготовили ряд рекомендаций для граждан, которые получили специальные разрешения на посещение Северной Кореи. Дипломаты предупреждают, что не все смогут вернуться из страны, поэтому, в частности, они советуют написать завещание, обсудить с родными возможность последующей опеки над детьми, а также подготовить похороны.

Напомним, летом 2017 года американский студент Отто Уормбиер был возвращен в США после 17-месячного заключения в КНДР. Его осудили в Северной Корее на 15 лет лишения свободы за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат.

Уормбиер умер через несколько дней после возвращения в США. После этого американские власти приняли решение запретить своим гражданам посещать КНДР без особого разрешения от Госдепа.

Источник: korrespondent.net