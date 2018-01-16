Палестина отказывается признавать Израиль государством

Советник главы Палестинской национальной администрации Набиль Шаат сообщил, что центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) не будет признавать Израиль государством пока Тель-Авив не признает государством Палестину, передает РИА Новости.

Палестинский лидер Махмуд Аббас, выступая на чрезвычайном заседании ООП 14 января, обвинил Израиль в том, что тот своей поселенческой политикой положил конец соглашениям Осло 1993 года, на основании которых функционируют органы палестинского самоуправления и строятся планы ближневосточного урегулирования.

"Центральный совет ООП решил заморозить признание Израиля государством пока оно не признает Палестину государством… Палестина заморозит договоренности в Осло, условия которых Израиль не выполняет, в том числе о координации по безопасности", − отметил Шаат.

Он также добавил, что ООП осуждает и не приемлет решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Иерусалим.

Напомним, 6 декабря 2017 года Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепу начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива. Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: korrespondent.net