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16. 01. 2018

Суд обязал партию Пучдемона возместить откаты на €6,6 млн

Партия бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона должна возместить средства, полученные незаконным образом. По решению провинциального суда Барселоны, оглашенному в понедельник, 15 января, Демократическая европейская каталонская партия (ДЕКП) нелегально получила от строительной компании Ferrovial по меньшей мере 6,6 миллиона евро.

Суд пришел к выводу, что деньги поступали на счет партии в качестве своего рода взятки − оплаты за "гарантированное предоставление определенного количества заказов". 

В рамках коррупционной схемы Ferrovial делала пожертвования Дворцу каталонской музыки, после чего руководство учреждения переводило часть денежных средств на счета ДЕКП. Схема функционировала с 1999 по 2009 год, когда незаконные взаимоотношения были обнаружены.

Правящая на протяжении многих лет в регионе Демократическая конвергенция Каталонии отрицала получение откатов. Чтобы поправить свою репутацию, партия переименовалась в 2016 году в Демократическую европейскую каталонскую партию. Теперь ДЕКП нужно возместить средства в пользу государства.

В то же время правительство Испании предостерегает Карлеса Пучдемона от попыток управлять Каталонией из Бельгии, где политик находится вместе с четырьмя своими сторонниками. В противном случае Мадриду придется перенять прямое управление регионом, заявил 15 января премьер-министр Испании Мариано Рахой. По его словам, Пучдемон должен "физически" вступить в должность главы каталонского правительства.

Напомним, 21 декабря 2017 года в Каталонии состоялись досрочные выборы регионального парламента. Сторонники Пучдемона и независимости обеспечили себе в нем абсолютное большинство.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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