В Колумбии при обрушении нового моста погибли десять человек

При обрушении нового строящегося моста в Колумбии (между провинциями Кундинамарка и Мета) погибли по меньшей мере десять человек. Об этом во вторник, 16 января, сообщает CNN, ссылаясь на Министерство гражданской обороны Колумбии.

"Жертвами являются строители, которые работали на мосту. Мы пока что выясняем, каким было точное количество людей, которые находились на мосту", - говорится в сообщении.

На месте происшествия идут работы по спасению. Под завалами еще могут находиться работники.

По сообщению Министерства, девять человек погибли во время обрушения, десятый же человек умер в больнице.

Отмечается, что мост должен был стать частью главной магистрали, которая соединяет столицу страны Боготу с Вильявиченсио, городом к юго-востоку от столицы. Согласно оценкам Национального агентства по инфраструктуре, его высота составляла в 446 метров.

Экспертиза и следствие выяснит причины обрушения моста.

Напомним, бетонный мост для пешеходов и велосипедистов обрушился в Праге, пострадали находившиеся на нем в это время четыре человека.

Источник: korrespondent.net