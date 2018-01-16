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16. 01. 2018

Задержан замглавы фракции Оппоблок в горсовете Николаева

В Николаеве задержаны несколько чиновников и по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня вечером в Николаеве полицией и прокурорами задержан с поличным членов преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции Оппозиционный блок Николаевского городского совета Копейка И.М. при участии своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", - написал он.

По словам генпрокурора, эти чиновники систематически расхищали бюджетные средства.

"Эта организация систематически в течение 2016-2017 годов совершала хищение бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тысяч гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство", - пояснил генпрокурор.

В целом, по его словам, в настоящее время задержаны 5 участников преступной группы.

Напомним, в Запорожье 21 декабря сотрудники СБУ и прокуратуры провели около 60 обысков у чиновников мэрии и других должностных лиц, которых подозревают в растрате 

Источник: korrespondent.net

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