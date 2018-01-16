Евросоюз торопит Киев с аудиторской реформой

Выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ставится под угрозу из-за задержки с вступлением в силу закона об аудите и аудиторской деятельности. Об этом во вторник, 16 января, заявили в представительстве ЕС в Украине.

"Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление", - отмечается в заявлении.

В представительстве отметили, что реформирование аудиторской деятельности является критичным для Украины не только в контексте выполнения Соглашения.

"Прежде всего, это необходимо для восстановления хорошей репутации профессии, установления доверия к финансовой отчетности субъектов экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и международной торговле", - говорится в заявлении.

Как известно, Верховная Рада приняла закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" (№6016-д), который приводит украинское законодательство в соответствие со стандартами ЕС, 21 декабря прошлого года. Однако в силу он еще не вступил в силу.

Источник: korrespondent.net