В Никополе массово увольняются врачи - соцсети

В Никопольской городской больнице № 1 (Днепропетровская область) большинство оперирующих хирургов уволились по собственному желанию. Об этом в соцсетях рассказывают жители города. В частности, такую информацию сообщил Роман Авдеенко в группе Типичный Никополь в Facebook.

В комментариях другие пользователи подтверждают, что в последнее время уволилось пять врачей.

По словам Авдеенко, на суточной смене сейчас вместо положенных четырех ургентных хирургов, дежурящих парами, по 12 часов каждая, работает всего один на протяжении суток.

Дефицит кадров также возник среди среднего медперсонала отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии той же самой больницы.

"Молодая часть коллектива уволилась и рванула за границу. Сотрудники самого ответственного и тяжёлого по профилю своей работы отделения, анестезистки обладающие уникальными навыками, уезжают в страны ближнего зарубежья работать обычными гастарбайтерами. И на данный момент бригады "скорой помощи" возят оставшихся анестезисток из отделения АРИТ ГБ № 1 в гинекологическое отделение той же больницы, с операции на операцию, по 5-6 раз за сутки, потому что некем уже закрывать возникшую брешь. Оказалось, что все-таки молодые специалисты не готовы работать в медицине за 3000 тысячи гривен в месяц", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Николаеве с гепатитом госпитализированы 72 человека.

По данным опроса, украинцы не видят улучшений в медицине.

Источник: korrespondent.net