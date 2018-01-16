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16. 01. 2018

В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома

Школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Авария произошла во вторник, 16 января, утром. Об этом сообщает издание Stuttgarter Nachrichten.

СМИ сообщают о 43 пострадавших. Шестеро детей находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, пострадали не менее двадцати человек. Водитель автобуса получил незначительные повреждения.

Отмечается, что автобус въехал в стену дома, на первом этаже которого находился магазин. Причины инцидента пока неизвестны.

На место происшествия прибыла полиция и три спасательных вертолета. Дорога полностью перекрыта.

Update zum #Schulbusunfall in #Eberbach: Der Bus prallte offenbar ungebremst in eine Hauswand. 21 Kinder wurden verletzt, 6 davon schwer, so ein Sprecher der #Polizei gegenüber Radio Regenbogen. Mehr auf https://t.co/TSd0hXvQSp pic.twitter.com/yQm1x6TnGR

— Radio Regenbogen MA (@regenbogen_MA) 16 января 2018 г.

Ранее в Киеве лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и BMW. Пять человек пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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