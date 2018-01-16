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16. 01. 2018

В Укргаздобычу пришли с обысками сотрудники Генпрокуратуры и СБУ

В компании Укргаздобычи проходят следственные действия при участии сотрудников Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины. Об этом во вторник, 16 января, написала пресс-секретарь компании Лариса Полищук в Facebook.

"Стабильность – признак класса. Закончились очередные праздники и у нас в Укргаздобыче вновь представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем, по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию. Но это уже не смешно", - написала Полищук.

Как сообщалось, представители Генеральной прокуратуры Украины в сопровождении представителей СБУ 14 августа провели обыски и выемку документов в Укргаздобыче. Тогда силовиков интересовали проведенные в 2016-2017 гг работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин.

Источник: korrespondent.net

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