В Укргаздобычу пришли с обысками сотрудники Генпрокуратуры и СБУ

В компании Укргаздобычи проходят следственные действия при участии сотрудников Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины. Об этом во вторник, 16 января, написала пресс-секретарь компании Лариса Полищук в Facebook.

"Стабильность – признак класса. Закончились очередные праздники и у нас в Укргаздобыче вновь представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем, по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию. Но это уже не смешно", - написала Полищук.

Как сообщалось, представители Генеральной прокуратуры Украины в сопровождении представителей СБУ 14 августа провели обыски и выемку документов в Укргаздобыче. Тогда силовиков интересовали проведенные в 2016-2017 гг работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин.

Источник: korrespondent.net