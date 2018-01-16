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16. 01. 2018

Посольство России пиарит "цивилизованную КНДР"

В Северной Корее появилась первая платная автомагистраль. Об этом со ссылкой на главное управление КНДР по работе с дипломатическим корпусом, сообщает в Facebook посольство России в Северной Корее. 

"КНДР еще на один шаг стала ближе к цивилизованному миру", – пишет российское посольство.

Cмотрите фотогалерею: Посольство России пиарит "цивилизованную КНДР"

В сообщении уточняется, что с 20 января платным станет проезд по дороге Пхеньян–Вонсан.

Стоимость пользования магистралью будет рассчитываться исходя из грузоподъемности и типа автомобиля, а также продолжительностью поездки. 

Оплата будет производиться с помощью электронной расчетной карты Мирэ.

Напомним, главными угрозами для России в 2018 году будут возможная эскалация конфликта на Корейском полуострове и ситуация в Украине.

Источник: korrespondent.net

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