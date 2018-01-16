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16. 01. 2018

В России утонул бензовоз, а следом за ним автокран и трактор

В понедельник, 15 января, в России утонул трактор весом в 25 тонн. Он пытался вытянуть ранее затонувший бензовоз Урал и автокран, который в свою очередь, пытался вытащить бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

31-летний водитель трактора погиб, не сумев выбраться из кабины.

Как сообщается, первым под воду ушел бензовоз Урал с 20 тоннами дизтоплива. Это произошло еще 10 января вечером, когда водитель пытался пересечь реку Лену по несанкционированной переправе возле села Кривая Лука.

Собственник хотел вытащить бензовоз автокраном Урал, но тот тоже провалился под лед и встал на цистерну.

 Трактор стал третьим затонувшим большегрузом.

"В очередной раз был нарушен запрет выезда на лед водоема, а местные власти просто на просто проигнорировали наши рекомендации об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, которые всегда представляют опасность для жизни человека", - сообщил Дмитрий Миронов, главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам.

Cмотрите фотогалерею: В России утонул бензовоз, а следом за ним автокран и трактор

Ранее шестилетний мальчик провалился под лед и погиб на Харьковщине.

В Полтаве под лед провалился автомобиль.

Источник: korrespondent.net

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