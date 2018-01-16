В РПЦ предлагают вернуть юлианский календарь

Вместо действующего в России григорианского календаря необходимо вернуть юлианский. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков, передает РБК.

"Я сторонник старого стиля и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа. Уверен, что рано или поздно это произойдет", — заявил Щипков.

Русская православная церковь продолжает использовать юлианский календарь в богослужении, а потому, по словам Щипкова, остается единственной хранительницей традиций в России.

"Календарь — это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться", — подчеркнул Щипков.

Юлианский календарь был разработан по поручению Юлия Цезаря группой астрономов во главе с александрийским ученым Созигеном в I веке до нашей эры и введен в действие эдиктом Юлия Цезаря с 1 января 45 года до н.э.

Продолжительность года, согласно юлианскому календарю, составляет 365,25 дня, что примерно на 11 минут дольше солнечного года, а в результате за каждые 128 лет накапливается один «лишний» день.

В 1582 году римский папа Григорий XIII издал буллу о переходе на новый календарь, для компенсации накопившейся разницы было пропущено десять дней, и за 4 октября сразу наступило 15 октября.

Напомним, 25 декабря в Украине впервые официально отметили Рождество по григорианскому календарю.

Источник: korrespondent.net