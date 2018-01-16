В РФ рассказали, когда россияне смогут летать в Египет

Первые авиарейсы между Москвой и Каиром ожидаются в середине февраля. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов, пишут Известия во вторник, 16 января.

"Обмен документацией уже идет как со стороны Аэрофлота, так и со стороны египетской компании EgyptAir", – сказал он.

Соколов добавил, что пока только эти две компании работают над возобновлением регулярных полетов, но Россия и Египет готовы к инициативному участию других перевозчиков.

Напомним, Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании Когалымавиа, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия и Египет 15 декабря 2017 года подписали протокол о возобновлении авиасообщения между странами.

Источник: korrespondent.net