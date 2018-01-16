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16. 01. 2018

В Польше вспышка кори – СМИ

В Польше обнаружили вспышки кори. Об этом во вторник, 16 января, сообщает Radio Olsztyn.

По данным СМИ, инфекционное заболевание обнаружили у сотрудников мясокомбината в Морлинах, что недалеко от Оструды в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши. Инфицированные – работники из Украины.

Согласно информации, которую предоставил доктор Петр Коцбах, консультант в области инфекционных болезней, у пяти человек была диагностирована корь. Одновременно Малгожата Добжанская из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне отметила, что до сих пор только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.

Образцы анализов отправили в Национальный институт гигиены Польши, результаты будут известны в конце недели.

Отмечается, что более 700 человек, которые контактировали с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике в Оструде.

По данным Государственной санитарной инспекции в Оструде, в регионе в течение десяти лет не было случаев кори.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогу 2017 года в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью, а за две недели нового года корью заболели уже 1 285 украинцев.

Источник: korrespondent.net

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