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16. 01. 2018

В Чехии снегопады парализовали движения на трассах

В Чехии сильные снегопады вызвали десятки автомобильных аварий и привели к закрытию главной автострады страны. Как сообщает Aktualne, шоссе D1, ключевой маршрут, соединяющий Прагу с востоком страны, заблокировано в нескольких местах после многочисленных аварий. По крайней мере, два человека получили травмы в ДТП.

Региональные органы внутренних дел сообщают, что во вторник, 16 января, в юго-восточном регионе, где находится второй по величине город Брно, произошло около 100 аварий.

Cмотрите фотогалерею: В Чехии снегопады парализовали движения на трассах

Чешский гидрометцентр предупредил, что снегопады ожидаются сегодня и завтра в шести из 14 регионов страны, преимущественно в восточной Чехии.

Напомним, Патрульная полиция Украины рекомендует автомобилистам заблаговременно планировать маршруты своих поездок, или, по возможности, вообще отказаться от них на время осложнения погодных условий в стране, которое прогнозирует Укргидрометцентр на четверг, 18 января.

Источник: korrespondent.net

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