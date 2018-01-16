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16. 01. 2018

В Доброполье избили работника "скорой", приехавшей на вызов

В городе Доброполье произошло нападение на фельдшера бригады экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает Департамент здравоохранения облгосадминистрации Донецкой области.

По информации ведомства, медицинские работники прибыли на вызов к малолетнему ребенку.

"Возле автомобиля скорой медицинской помощи, в присутствии матери и брата пациентки, на глазах у прохожих, отец ребенка нанес удары по голове фельдшеру. Работник "скорой" потерял сознание, а когда приходил в себя, почувствовал удары по всему телу", – говорится в сообщении.

Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его остановили прохожие и вызвали полицию.

У пострадавшего фельдшера зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. Его пришлось госпитализировать. Правонарушитель находится в отделении полиции. По факту происшествия проведут проверку.

Отмечается, что за 2017 год по Донецкой области официально зафиксировано семь случаев избиения работников скорой медицинской помощи.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Подмосковье до полусмерти избили врача "за хамство". Пострадавший попал в реанимацию с переломами челюсти, рук и ребер.

Источник: korrespondent.net

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