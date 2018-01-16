Украина получит оружие бесплатно – посол США

Украина бесплатно получит летальное оборонительное вооружение, о поставках которого администрация президента США приняла решение в конце прошлого года. Об этом в интервью РБК-Украина сообщила посол США в Украине Мари Йованович.

"Действительно в прошлом году Администрация (президента США – ред.) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура – для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", – сказала Йованович.

На вопрос, будут ли это поставки от американского правительства или от частных коммерческих фирм, дипломат ответила, что речь идет о помощи правительства.

"Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи – это совсем другой вопрос", – сказала она.

На уточняющий вопрос, получит ли Украина это вооружение бесплатно, посол коротко ответила: "Да".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее американские СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа одобрила продажу летального оборонительного оружия Украине, но без противотанковых ракет Javelin. Позже появилась информация, что Трамп намерен одобрить план продажи противотанковых ракет Киеву.

Госдеп подтвердил продажу оружия Украине

Источник: korrespondent.net