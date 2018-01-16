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16. 01. 2018

Порошенко отдохнул на Мальдивах

Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встретил дома, потом несколько дней провел в Ивано-Франковской области, а также посетил с частной поездкой Мальдивские острова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", – говорится в ответе на информационный запрос.

В пресс-службе уточнили, что Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха".

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", – отмечается в ответе.

В пресс-службе подчеркнули, что решение о том, что информация об этих поездках Порошенко будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Петр Порошенко заявил, что он проводит на работе 14-17 часов в сутки. Главагосударства посоветовал губернаторам не ходить в отпуска на две-три недели

Источник: korrespondent.net

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