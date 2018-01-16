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16. 01. 2018

Порошенко назвал шесть главных реформ

Президент Украины Петр Порошенко озвучил приоритетные реформы для Украины в 2018 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на приеме дипломатических представительств в Киеве.

"В 2018-м наши приоритеты в реформах – приватизация, дерегуляция, улучшение инвестиционного климата, Нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, национальной безопасности и другие сферы", – перечислил глава государства.

У 2018-му наші пріоритети в реформах – приватизація, дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, нацбюро фінансової безпеки, ліберальне валютне законодавство, про національну безпеку та інші сфери pic.twitter.com/kqj2ITMPOH

— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2018 г.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Петр Порошенко включил в перечень приоритетных заданий для Украины реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер, а также реформирование в отношении рынка земли. Он отметил, что не терять темпы фундаментальных изменений – задача номер один для страны.

Порошенко рассказал о достижениях 2017 года

Источник: korrespondent.net

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