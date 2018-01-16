Аграрии требуют отставки глав Госгеокадастра в Черкасской области

В ходе демонстрации аграрии будут требовать отставки начальника Главного управления Госгеокадастра Черкасской области Ольги Залоги и председателя районного Госгеокадастра в Маньковском районе Черкасской области - Виктора Гончара.

Причиной для проведения акции стали произвол и коррупционные действия ведомства, в результате которых участились случаи незаконной передачи земель в аренду с нарушением интересов арендаторов земельных участков.

«Мы хотим этой акцией показать, что мы не собираемся останавливаться. Мы призываем всю Украину не просто договариваться с отдельными чиновниками Госгеокадастра, а показать, что мы едины и намерены дать право любому фермеру, любому юридическому лицу участвовать в аукционах и на законных основаниях пользоваться теми земельными участками, которые будут выставляться на аукцион », - отметил участник запланированной акции протеста, член Всеукраинского Аграрного Совета и Ассоциации производителей молока, руководитель ООО« Дзензеливське »Николай Северин.

По его словам, завтра в 10 часов утра под стенами аграрного управления Черкасской ОГА при поддержке отдельных депутатов областного совета соберутся сельхозпроизводители со всей области. Кроме отстранения указанных лиц они будут требовать повторного проведения аукциона по передаче в аренду земельного участка в Маньковском районе, результаты которого были сфабрикованы.

Как сообщалось, 11 января в Маньковском районе Черкасской области был проведен аукцион по передаче в аренду земельного участка, который ранее арендовал и обрабатывал фермер Григорий Белецкий, руководитель хозяйства «Белецкого». Из-за незаконных действий коррумпированных чиновников Госгеокадастра Белецкий не был допущен к аукциону. Основанием послужил якобы неполный пакет предоставленных документов на участие в торгах, из которого исчезли соответствующие файлы. На законное требование возмущенных аграриев провести повторные торги руководство районного Госгеокадастра отказало и не предоставило исчерпывающих объяснений. Поэтому сельхозпроизводители намерены подать жалобы на произвол и коррумпированность государственного учреждения президенту Украины, в Национальное антикоррупционное бюро, Национальную полицию и Генеральную прокуратуру.

Источник: korrespondent.net