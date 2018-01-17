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17. 01. 2018

США вдвое сократили финансовую помощь палестинским беженцам

Власти США приняли решение сократить выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) со 125 до 60 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

"Настало время другим странам, некоторые из которых более состоятельны, взять на себя ответственность за региональную стабильность и безопасность", – говорится в заявлении.

В Госдепе считают, что 60 миллионов долларов – достаточный объем финансирования, чтобы агентство продолжало работу.

Отмечается, что вопрос о выплате оставшихся 65 миллионах долларов "останется открытым для дальнейшего обсуждения".

БАПОР обеспечивает выплату зарплат палестинским учителям и медработникам в Иордании, Секторе Газа и на Западном Берегу.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Трамп усомнился в целесообразности финансовой помощи Палестине

Власти Израиля назвали решение Трампа подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: korrespondent.net

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