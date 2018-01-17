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17. 01. 2018

Австрия за поэтапную отмену санкций против России


Поэтапная отмена санкций против России при прогрессе в выполнении Минских соглашений целесообразна. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
 
"ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего прогресса, о которых говорил в свое время (президент ФРГ, ранее глава МИД – ред.) Франк-Вальтер Штайнмайер", – заявил австрийский канцлер.
 
Курц также отметил, что "мир в Европе может быть только с Россией" в качестве партнера, а не в качестве оппонента.
США работают над усилением российских санкций
 
Напомним, ранее в МИД Австрии заявили, что антироссийские санкции являются неэффективными из-за падения цен на энергоносители.

Источник: korrespondent.net

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