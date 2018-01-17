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17. 01. 2018

Суд над Манафортом откладывается до осени

Федеральный судья по делу тэкс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса заявила о том, что судебный процесс над ними не может начаться в мае и будет перенесен, скорее всего, на осень, сообщает Reuters.

По словам судьи, обеим сторонам нужно больше времени для изучения доказательств и вынесения досудебных решений.

Поэтому процесс, скорее всего, начнется в сентябре или в октябре.

Напомним, ранее специальный прокурор по расследованию возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта.

Российский миллиардер подал иск против Манафорта

Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.

Источник: korrespondent.net

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