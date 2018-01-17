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17. 01. 2018

К берегам Японии приплыла лодка с трупами

 
К берегу Японии прибило деревянную лодку, в которой находились семь разлагающихся тел, предположительно, граждан КНДР, сообщает Japan Times.
 
Полицейские префектуры Исикава нашли в кармане одного из погибших карточку с портретами северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также пачку сигарет с надписями на корейском. 
 
Предположительно, лодка дрейфовала уже давно, так как тела погибших начали разлагаться и опознать их невозможно.

В Колумбии затонула лодка со 150 туристами
 
Напомним, в ноябре прошлого года к побережью Японии прибило деревянную лодку, в которой лежали останки восьми человек. 

Источник: korrespondent.net

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