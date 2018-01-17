К берегам Японии приплыла лодка с трупами

К берегу Японии прибило деревянную лодку, в которой находились семь разлагающихся тел, предположительно, граждан КНДР, сообщает Japan Times.

Полицейские префектуры Исикава нашли в кармане одного из погибших карточку с портретами северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также пачку сигарет с надписями на корейском.

Предположительно, лодка дрейфовала уже давно, так как тела погибших начали разлагаться и опознать их невозможно.



В Колумбии затонула лодка со 150 туристами

Напомним, в ноябре прошлого года к побережью Японии прибило деревянную лодку, в которой лежали останки восьми человек.

Источник: korrespondent.net