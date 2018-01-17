Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тибете.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром 17 января в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр (CENC).
Подземные толчки были зафиксированы в уезде Шуанху округа Нагчу.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине шести километров.
Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
На Соломоновых островах произошло сильное землетрясение
Напомним, 14 января у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3, погиб один человек.
Источник: korrespondent.net
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